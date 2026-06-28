Путин заявил, что российским бойцам осталось менее 11 километров до Сум

Российские войска находятся всего в 10 километров от города Сумы. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в беседе с автором программы ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

В разговоре с журналистом Путин уточнил, что военные подошли к городу на расстояние в 10,5 километра.

Кроме того, по словам главы государства, российские бойцы вышли к населенному пункту Доброполье, за которым у украинской стороны нет заранее подготовленных оборонительных позиций. Путин также рассказал, что группировке войск «Центр» удалось прорвать трехуровневую линию обороны противника.

Ранее Путин призвал партию «Единая Россия» сделать все необходимое для победы в специальной военной операции.