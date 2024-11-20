Населенный пункт Ильинка в Донецкой Народной Республике перешел под контроль российской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка», — уточнили в министерстве.

Бойцы «Центра» за сутки отразили 12 атак противника, ВСУ при этом лишились свыше 390 боевиков и бронемашины «Казак».

Они нанесли поражение живой силе и технике механизированной, танковой и бригад теробороны и Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Дружба, Щербиновка, Дзержинск, Заря и Сухая Балка в ДНР.

В контратаку ВСУ пытались послать формирования 23, 42, 117-й механизированных, 68, 71, 152-й егерской бригад, 425-го штурмового батальона, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Кроме потерь живой силы и ББМ «Казак», противника также лишился двух автомобилей, 155-миллиметровой американской гаубицы М777, трех Д-30, 152-миллиметрового орудия Д-20 и гаубицы «Мста-Б».