Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Балаган в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село примыкает с востока к городу Димитрову (на Украине его с 2016 года называют Мирноград), как и освобожденное накануне Московское. Кроме того, подразделения продвинулись вперед в восточных кварталах самого города.

За сутки российские военные нанесли поражение подразделениям четырех механизированных, аэромобильной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны. Потери противника составили до 550 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть пикапов и орудие полевой артиллерии.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные взяли под контроль около половины поселка Новоселовка в Краснолиманском районе ДНР.