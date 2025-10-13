Российские военные освободили за сутки Боровскую Андреевку в Харьковской области и Московское в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Село Боровская Андреевка находится к югу от Купянска и к западу от города Сватово в ЛНР. Его взяла под контроль группировка войск «Запад». На этом участке ВСУ за сутки потеряли более 230 военнослужащих, бронетранспортер, 30 автомобилей, орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Село Московское примыкает с востока к Димитрову (на Украине его называют Мирноград). Кроме того, российские военные группировки «Центр» зашли в восточные районы самого города и развивают наступление в его жилых кварталах. Потери противника здесь составили до 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии.

Ранее украинские военные назвали ситуацию в Красноармейске (Покровске) близкой к критической.