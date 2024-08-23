Бойцы «Ахмата» сожгли под Курском французскую зенитку за 8 млн евро копеечным дроном

Бойцы спецназа «Ахмат» под Курском уничтожили FPV-дроном французский ЗРК Crotale. Стоимость зенитно-ракетного комплекса — восемь миллионов евро, российский дрон изготовили за 60 тысяч рублей, сообщил в Telegram-канале командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

«Бойцы отряда „Аида“ спецназа „Ахмат“ сегодня сожгли ЗРК Crotale, <…> который выехал для того, чтобы поймать наши вертолеты, <…>. Он стоит восемь миллионов евро, а сожгли его мои ребята FPV-шкой, которая стоит 60 тысяч рублей. Так что нормальная цена получилась», — сообщил Алаудинов.

За день российские войска на Курском направлении уничтожили восемь единиц техники, добавил генерал.

Польские бронетранспортеры Oncilla заметили под Курском. По информации СМИ, у ВСУ около трех десятков такой техники.