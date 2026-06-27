Расчеты FPV-дронов 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» за неделю вывели из строя более 20 узлов связи на Харьковском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил командир Лютый.

«Бойцы расчетов FPV-дронов подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Север“ уничтожили более 20 антенн, станций связи и терминалов Starlink боевиков ВСУ за прошедшую неделю в Харьковской области», — сказал он.

При обнаружении объектов бойцы проводят дополнительную разведку, а затем атакуют не только сами средства связи, но и генераторы, которые обеспечивают питание. Также военные наносят удары по личному составу подразделений связи.

Ранее ВКС России сбросили девять авиабомб ФАБ-500 на пункты временной дислокации и управления дронами ВСУ.