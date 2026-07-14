Российские военные нанесли удары высокоточным оружием по объектам ВПК в Киеве

ВС России ночью осуществили массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по объектам военной промышленности в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В городе Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов», — заявили в ведомстве.

Кроме того, удары нанесли по объектам портовой инфраструктуры в порту «Южный» Одесской области. Их ВСУ использовали для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские силы поразили два сухогруза в порту «Южный» ударными БПЛА. В ведомстве обратили внимание, что в ВС России продолжают наносить удары по украинским портам и судам, которые киевский режим использует в своих интересах.