Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Островского в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Островский в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Населенный пункт Островский Донецкой Народной Республики освободили в результате решительных действий группировки войск подразделений „Юг“», — заявили в ведомстве.

Также бойцы нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, а также Зализнянское, Курахово, Часов Яр и Северск Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 285 человек живой силы, два автомобиля, две боевые бронированные машины, пять полевых складов с боеприпасами, 122-миллиметровую гаубицу Д-30 и гаубицу М119 производства США.

Днем ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль Успеновку и Новопустынку в ДНР.