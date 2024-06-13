Российские военные нанесли удар по складу ВСУ в Николаеве

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по складу ВСУ в Николаеве

Вооруженные силы России нанесли одиночный ракетный удар по Николаеву. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Цель поразили в Корабельном районе города. Оттуда пошел едкий желтый дым, возможно, удар пришелся по складу со взрывчатыми веществами.

«Везде блокпосты. Да, там много интересного, но из-за ограниченной возможности посещения конкретики у меня нет», — рассказал Лебедев.

Подпольщик уточнил — удар был одиночный и «без повторных детонаций».

Несколькими часами ранее RT, со ссылкой на местные СМИ, сообщал, что взрыв прогремел в Николаеве. Подробности о происшествии не поступали.

Ранее мощный пожар вспыхнул на военном объекте под Киевом, огонь не смогли потушить за сутки. Позже стало известно, что полыхает топливная инфраструктура аэропорта Борисполь.