Российские военные нанесли массированный удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса и энергетики. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

В военном ведомстве подчеркнули, что удары стали ответом на новые террористические атаки со стороны киевского режима. Целей удара удалось достичь.

В преддверии переговоров, которые должны состояться 17–18 февраля в Женеве, обе стороны обмениваются ударами. Российские расчеты противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили над регионами 151 вражеский беспилотник — особенно много целей поразили в небе над Крымом и над акваторией Азовского моря.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что выбитыми стеклами посекло ноги девятилетнему мальчику. Ребенка отправили в больницу.