ВСУ атаковали беспилотниками Севастополь, пострадал ребенок

Системы противовоздушной обороны и силы Черноморского флота отразили ночную атаку ВСУ на Севастополь. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Михаил Развожаев.

Всего военные перехватили более 24 беспилотников.

«Это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время», — отметил он.

В результате налета выбило окна в частном доме на Фиолентовском шоссе. Девятилетний мальчик получил ранения — ему посекло ноги. Ребенка доставили в детскую больницу, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

В одном из дворов сдетонировала упавшая боевая часть от сбитого дрона. В трех многоквартирных домах выбило стекла, получили повреждения припаркованные автомобили.

Также из-за атаки БПЛА пострадали газовые трубы в ТСН СНТ «Прогресс».

В ночь на 17 февраля системы ПВО нейтрализовали над регионами 151 беспилотник. Примерно треть из них уничтожили над Черным морем.