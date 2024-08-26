Над территорией России за ночь уничтожили 20 беспилотников ВСУ

Минобороны: ПВО ночью сбила над территорией России 20 БПЛА ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Средства противовоздушной обороны в течение прошлой ночи сбили 20 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 20 украинских БПЛА самолетного типа в течение прошлой ночи при попытке киевского режима совершить террористическую на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что по одному дрону сбили над Рязанской и Орловской областями, по два — над Тульской, Брянской и Белгородской областями, три — над Курской областью и девять — над Саратовской областью.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин отмечал, что в результате попадания обломков дрона ВСУ в многоэтажный дом в Саратове пострадала местная жительница. Женщина находится в тяжелом состоянии, ее отвезли в больницу. Специалисты исследуют конструкции дома.

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