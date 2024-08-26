Обломки сбитых дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе

Фото: РИА «Новости»

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали дроны в Саратовской области. Об этом заявил губернатор региона в Telegram-канале.

«Ранним утром средствами ПВО ликвидированы БПЛА. Есть факты попадания обломков в жилые дома в Саратове и Энгельсе», — написал он.

Губернатор отметил, что все экстренные службы работают в усиленном режиме.

Ранее ВСУ атаковали Воронежскую область при помощи дронов. В результате ЧП пострадали две местные жительницы. Как заявил губернатор региона Александр Гусев, одна из них в тяжелом состоянии, ее госпитализировали. Вторая получила ссадины и отказалась ложиться в больницу.

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