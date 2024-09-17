Российские военные нанесли авиаудар по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР

Российские ВКС нанесли удар по пункту временной дислокации украинских боевиков в районе Звановки в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Здание после удара разрушилось. Противник потерял более 20 боевиков и четыре единицы техники.

Военное ведомство опубликовало видео с места.

Несколько дней назад украинские военные за сутки лишились сразу трех самолетов — двух истребителей Су-27 и одного МиГ-29. При этом Су, как сообщило Минобороны, удалось поразить именно военнослужащим ВКС.

А перед этим стало известно, что Великобритания ввела санкции против российских Воздушно-космических сил и персонально против командования военно-транспортной авиации. Активы юридических лиц, имеющие к ним отношение, заморозят.