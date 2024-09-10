Великобритания ввела санкции против российских ВКС

Власти Великобритании объявили о санкциях против ВКС России. Список ограничений опубликовали на официальном сайте правительства Соединенного Королевства.

В документах указали, что активы юридических лиц, имеющих отношение к ВКС России, заморозят.

Также Британия внесла в обновленный перечень командование военно-транспортной авиации России.

«Они вовлечены в деятельность, целью или результатом которой является дестабилизация Украины, подрыв или угроза территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины или получение выгоды от правительства России или его поддержка», — заявили в британском правительстве.

Кроме того, рестрикции ввели против пяти военных российских судов. С 10 сентября вступили в силу ограничения против кораблей «СКИФ-В», «Омский-103», «Муса Джалиль», «Бегей» и «Балтийский».

Ранее Россия ввела санкции против представителей политического истеблишмента, журналистского корпуса и экспертного сообщества Великобритании. В МИД России пояснили, что все они реализуют антироссийский курс и распространяют недостоверные сведения о стране.