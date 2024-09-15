ВСУ за сутки лишились трех истребителей

Минобороны: за сутки в зоне СВО уничтожили 2 украинских Су-27 и МиГ-29

Российские бойцы за минувшие сутки сбили два украинских истребителя Су-27 и истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в Минобороны.

Истребители Су-27 сбили военнослужащие ВКС России, уточнили в ведомстве. А МиГ-29 уничтожили средства ПВО.

Помимо этого, силы противовоздушной обороны перехватили американский реактивный снаряд HIMARS, четыре французские управляемые авиабомбы Hammer и 55 беспилотников, в том числе 22 вне зоны проведения СВО.

Всего с начала проведения специальной военной операции подразделения ВС России уничтожили уже 645 самолетов противника, 283 вертолета, 31 609 беспилотников, 579 ЗРК, 18 144 танка и других боевых бронированных машин, более 1450 боевых машин РСЗО, свыше 14 620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 26 102 единицы специальной военной автомобильной техники.