На Западе рассказали о приближении России к полному освобождению ДНР

Российская армия в ближайшее время может освободить всю территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила газета The New York Times .

Издание отметило, что ВС России приблизились к установлению контроля над всей территорией ДНР и окружили Константиновку — важный пункт снабжения. В тоже время ВСУ оказались в тяжелейших условиях без возможности перемещаться.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские войска улучшили позиции юго-западнее Липового и северо-западнее Зеленой Долины. Они взяли под огневой контроль часть трассы в сторону населенного пункта Шандриголово.

Из-за продвижения российской армии у ВСУ возникли проблемы с логистикой. Также украинские боевики лишились безопасных путей эвакуации и отхода. По словам Марочко, в районе Зеленой Долины примерно рота украинских солдат оказалась в ловушке — они попали в огневой мешок.