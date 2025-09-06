Российские военные ликвидировали пункт управления беспилотниками в ДНР

Бойцы «Южной» группировки войск уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Константиновке в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Расчеты FPV-дронов во взаимодействии с артиллерией 3-го армейского корпуса выявили и уничтожили пункт управления БПЛА противника. В результате слаженных действий подразделений ВСУ также лишились двух антенн связи», — процитировало оборонное ведомство РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что подразделения «Южной» группировки продолжают вести активные боевые действия, оказывая постоянное давление на врага на передовой линии обороны.

Ранее российские силы нанесли высокоточные удары по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам топливной инфраструктуры. Также ВС России уничтожили ДРГ ВСУ при попытке высадиться в островной зоне Днепра. Когда лодка Вооруженных сил Украины попыталась приблизиться к островам, по ней атаковали дроны-камикадзе.