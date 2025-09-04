ВС России уничтожили ДРГ ВСУ при попытке высадиться в островной зоне Днепра

Российские войска ликвидировали диверсионную группу украинских военных в островной зоне Днепра, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, в момент, когда лодка Вооруженных сил Украины пыталась войти в район островов, по ней нанесли серию ударов дронами-камикадзе.

Сегодня Минобороны в сводке о проведении спецоперации сообщило, что в полосе ответственности группировки войск «Восток» удалось установить полный контроль над территорией Донецкой Народной Республики.

Кроме того, подразделения группировки продвинулись в глубину обороны противника и заняли населенный пункт Новоселовка Днепропетровской области.