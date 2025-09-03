ВС России нанесли групповой удар по топливной инфраструктуре ВСУ

Российские силы нанесли высокоточные удары по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам топливной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — рассказали в оборонном ведомстве.

Военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности — с воздуха, моря и с помощью беспилотников. Целью стали предприятия военно-промышленного комплекса и объекты топливной инфраструктуры Украины, которые используют ВСУ.

Подразделения группировок Вооруженных сил Российской Федерации «Север», «Запад», «Юг» и «Центр» продолжили наступательные действия, успешно поразив украинские формирования в Сумской, Харьковской областях, Донецкой Народной Республике и Запорожской области, сообщили «Известия». Противник потерял до 450 солдат, 30 боевых машин, артиллерию и автомобили. Также были уничтожены несколько складов с боеприпасами и средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее ВС России взяли под контроль половину Купянска. Город представляет собой ключевой узел обороны ВСУ в восточной части Харьковской области.