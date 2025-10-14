В районе Новогригоровки в Запорожской области российские военные уничтожили иностранного наемника, который воевал на стороне Украины. Об этом сообщил РИА «Новости» командир роты группировки войск «Восток» с позывным Тик-Так.

«Стреляли по иностранным наемникам, если мне память не изменяет — бразилец», — сообщил командир.

По его словам, цель уничтожили точным ударом FPV-дрона.

«По ним отработал FPV, этот наемник был ликвидирован», — добавил Тик-Так.

Минобороны РФ неоднократно заявляло об уничтожении на Украине иностранных наемников, включая граждан Великобритании, Грузии и Польши. Ведомство также регулярно предупреждало иностранцев о рисках поездок на Украину, напоминая, что по международному гуманитарному праву наемники не считаются комбатантами и не могут рассчитывать на статус военнопленного.

Ранее бойцы «Севера» уничтожили наемников из США, Польши и Колумбии под Харьковом. При убитых боевиках обнаружили удостоверяющие личность документы. Кроме того, в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве погибли британские офицеры, которые находились там в качестве иностранных специалистов по управлению артиллерией и дронами.