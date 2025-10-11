Лебедев: при взрыве на НПЗ в Харьковской области погибли британские офицеры

В результате ночного взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве Харьковской области погибли британские и украинские офицеры. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Британские офицеры есть среди погибших и раненых, их увезли в Харьков на вертолетах. Также среди них штабные офицеры ВСУ», — сказал он.

Лебедев отмечал, что на нефтеперерабатывающем заводе ВСУ копили топливо и технику, также там базировались иностранные специалисты по управлению артиллерией и дронами, личный состав ВСУ.

В силовых структурах отмечали, что бойцы группировки «Север» ВС России уничтожили группу иностранных наемников в Харьковской области, среди них находились бойцы из Колумбии, Польши и США.

Кроме того, из-за огромных потерь ВСУ пришлось перебросить наемников на Хатненский участок.