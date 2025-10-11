Российские военные ликвидировали группу иностранных наемников в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Сегодня в районе Отрадного бойцами группировки „Север“ в ходе досмотра занятых позиций противника обнаружены тела трех убитых бойцами ВС РФ наемников иностранного легиона ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что были уничтожены наемники из США, Польши и Колумбии. При убитых боевиках обнаружили удостоверяющие личность документы. Они принадлежали американцу Уильяму Френсису Макграту, поляку Гжегожу Рафалю Васильевскому и колумбийцу Вилфредо Мартинезу Альмейде.

Ранее ВКС России уничтожили украинских спецназовцев и иностранных наемников около села Старый Каравай в ДНР, сбросив на них три управляемые авиабомбы.