Российские операторы беспилотников Южного военного округа уничтожили украинских боевиков на Константиновском направлении. Об этом сообщил оператор FPV-дрона с позывным Сид в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, в тот день российские военные вели изоляцию участка, обозначенного командиром. Туда заехала боевая бронированная машина врага, из нее вышли восемь боевиков.

«Зашли (залетел разведывательный дрон — прим. ред.) в здание, которое рядом стояло. Мы передали информацию, туда отработала авиация — всех уничтожили», — сказал Сид.

Ранее стало известно, что войска ВС России ликвидировали пункты запуска дальних ударных дронов ВСУ и иностранных наемников в рядах украинской армии в Харьковской области. До этого российские солдаты ликвидировали командира расчета ВСУ, запускавшего дроны по мирным жителям Белгородской области.