Стало известно, когда на Украине могут появиться первые истребители F-16 | 360°

Мир 01 мая 2024, 12:15 Стало известно, когда на Украине могут появиться первые истребители F-16 Представитель ВСУ Евлаш: F-16 могут появиться на Украине уже после Пасхи Unsplash

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Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже после Пасхи. Об этом сообщил представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире украинского издания «Новости Live».

Журналисты спросили его, есть ли уже ориентировочные даты поступления истребителей.

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«Да, есть — после Пасхи. <…> Когда первые истребители прибудут на Украину, мы обязательно будем об этом говорить», — ответил он.

Евлаш напомнил, что сроки не раз менялись. Более точных дат нет и на этот раз. Он указал, что Украина ждет поставок и намерена «работать с тем, что предоставят».

В конце апреля министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что поставки F-16 на Украину с Запада начнутся в 2024 году, причем вместе с ними прибудут обученные пилоты и механики — их готовили в Соединенных Штатах, Нидерландах, Дании и других странах.

У украинских пилотов возникают проблемы с применением истребителей F-16: они больше привыкли к советским военным самолетам и в основном недостаточно владеют английским языком для того, чтобы читать и понимать инструкции.