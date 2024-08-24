Российские вертолетчики уничтожили позиции ВСУ в курском приграничье

Экипаж Ка-52 выпустил ракеты по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области

Российский армейский вертолет Ка-52 нанес удар авиаракетами по позициям ВСУ в Курской области. Минобороны России опубликовало видео работы экипажа.

«[Ударили] по докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», — передали в оборонном ведомстве.

Удар нанесли по разведанным целям противника. Экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Ранее появились обновленные данные о потерях ВСУ в Курской области. Противник за сутки лишился до 400 военных, танка, двух бронетранспортеров и артиллерийских орудий, минометов, пусковой установки РСЗО.

Также российские бойцы ударили ФАБами по собиравшимся в Курскую область украинцам под Сумами. Огонь уничтожил не менее 20 боевиков, еще несколько десятков получили ранения или сбежали.

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