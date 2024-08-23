Появились обновленные данные о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны: потери ВСУ в Курской области превысили пять тысяч

Фото: РИА «Новости»

За минувшие сутки потери Вооруженных сил Украины в Курской области составили до 400 военных. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Украинские боевики в российском регионе лишились одного танка, двух бронетранспортеров, 14 боевых бронированных машин, двух артиллерийских орудий, двух минометов, пусковой установки РСЗО и 10 автомобилей.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: 5137 военнослужащих, 69 танков,  27 боевых машин пехоты», — сообщили в министерстве.

ВС России 23 августа уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в районе насаленного пункта Камышевка. Враг лишился пяти боевиков.

За неделю подразделения российской группировки войск «Север» нанесли удары по подразделениям девяти украинских бригад в Курской области, сообщило радио Sputnik.

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Nikita Tsitsagi/news.ru

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