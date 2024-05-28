Ученые предложили уникальные решения, которые легли в основу новых вооружений и прошли испытания в зоне СВО. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил об этом на общем собрании Российской академии наук, которое транслировали на сайте учреждения.

«В этот наисложнейший период проведения специальной военной операции ученые предлагают уникальные идеи и решения, которые становятся основой для разработки перспективных видов вооружений», — сказал он.

Медведев заявил, что так происходило всегда — и в СССР, и в царской России ученые занимались военными разработками. По его словам, их наработки испытали в реальных боевых условиях. Они позволили не только противостоять противнику, но и превзойти его возможности по некоторым параметрам.

Зампред Совбеза поблагодарил научное сообщество. Он заявил, что их работа приблизила победу.

Выступая на открытии собрания, Медведев призвал вовлечь ученых в принятие государственных решений. Он сказал, что без качественной экспертной основы Россия не сможет пройти сложный этап своей истории.