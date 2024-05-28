РАН продолжит уделять внимание безопасности России — Медведев

Медведев анонсировал меры для повышения статуса РАН и ее возможностей

Фото: РИА «Новости»

Без участия Российской академии наук страна не смогла бы пройти сложнейший период истории. Важно повышать статус и расширять возможности для науки, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на общем собрании Российской академии наук. Прямую трансляцию запустила пресс-служба учреждения.

«Достойно ответить на все вызовы, с которыми столкнулась наша страна, невозможно без качественной экспертной основы, без активного участия ученых в жизни страны, выработки и экспертизы ключевых решений государства», — сказал он.

Зампред Совбеза рассчитывает, что РАН продолжит уделять особое внимание обеспечению безопасности России. Он призвал вовлечь РАН в процесс принятия государственных решений. Для этого руководство академии уже включили в состав Совбеза.

Медведев заявил, что Россию окружили и попытались создать некомфортные условия для развития науки. Он уверен, что ученые преодолеют ограничения и добьются лучших результатов. Зампред Совбеза призвал обеспечить безусловное лидерство страны в научной сфере, принять меры для повышения статуса РАН и расширения ее возможностей.

РАН присоединилась к изучению новых подходов к военным конфликтам будущего, заявлял глава РАН Геннадий Красников. Оборонная подпрограмма рассчитана на срок до 2030 года.

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