В зоне спецоперации на Константиновском направлении танкисты «Южной» группировки войск сорвали попытку ротации боевиков ВСУ. Об этом РИА «Новости» рассказал наводчик танка с позывным Филин.

По словам военнослужащего, автомобиль ВСУ обнаружили в момент переброски личного состава. Расчет танка получил координаты для выполнения боевой задачи.

«В результате было уничтожено до шести-семи человек, в том числе те, кто прибыл на смену», — сказал Филин.

Ранее дроноводы группировки войск «Север» ликвидировали более 15 автомобилей ротации ВСУ в Харьковской области за неделю. Расчеты ударных БПЛА взяли на постоянный контроль дороги и маршруты, по которым украинские боевики проводят ротацию и подвозят боеприпасы.

До этого дроноводы «Севера» сорвали ротацию ВСУ в Сумской области. Расчеты ударных FPV-дронов уничтожили квадроцикл противника, попытавшийся выдвинуться к линии боевого соприкосновения для доставки боеприпасов. Кроме того, дроноводы ликвидировали два тяжелых гексакоптеров ВСУ.