Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» сорвали ротацию Вооруженных сил Украины в Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник расчета БПЛА 44-го армейского корпуса с позывным Гриф.

«Противник на квадроцикле осуществил попытку выдвинуться к линии боевого соприкосновения для проведения ротации и доставки боеприпасов», — рассказал военный.

По его словам, во время дежурства бойцы нашли два тяжелых гексакоптера ВСУ — их используют для доставки боеприпасов на опорные пункты. Всех их уничтожили ударные дроны.

В районе Мирополья Сумской области одна из бригад ВСУ потеряла много боевиков. Колоссальные потери зафиксировали в 21-й украинской отдельной механизированной бригаде.