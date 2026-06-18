«Калашников» раскрыл эффективность маскировки российских танков Т-90М

Комплекс средств снижения заметности «Накидка», который используют на российских танках Т-90М, значительно улучшает маскировку бронетехники. Его эффективность раскрыл концерн «Калашников» в телеграм-канале .

Разработку предприятия «НИИ стали» представили на международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске. Комплекс состоит из элементов на основе радиопоглощающего материала, которые закрепляют на корпусе и башне танка.

По данным концерна, «Накидка» снижает заметность техники в радиолокационном диапазоне в 10 раз, а в инфракрасном — в два-три раза.

«„Накидка“ — обязательный элемент комплектования российской бронетанковой техники в зоне боевых действий», — подчеркнули разработчики.

Ранее представители предприятия сообщили, что впервые представят беспилотники собственной разработки, способные нести на себе FPV-дроны.