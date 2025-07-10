Российские средства ПВО за ночь сбили над регионами 14 дронов

Системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали 14 беспилотников самолетного типа над регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По ее данным, военные ликвидировали восемь БПЛА над акваторией Черного моря, по два — над Белгородской областью и Крымом, по одному — под Пензой и Курском.

В ночь на 9 июля средства ПВО перехватили 90 дронов. Самую массированную атаку зафиксировали в Курской области — там сбили 23 беспилотника. Также налеты БПЛА произошли под Брянском, Тулой, Белгородом, Орлом, Смоленском, Воронежем, Рязанью и в Московском регионе.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, в сторону города летели два беспилотника, военные их уничтожили. К месту падения обломков приехали специальные службы.

Жители Зеленограда рассказали в соцсетях, что слышали звуки взрывов. В связи с атакой БПЛА вводились временные ограничения на полеты в аэропорту Шереметьево.