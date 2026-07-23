Над Курской областью за сутки сбили более 90 беспилотников ВСУ

Хинштейн: над Курской областью за сутки сбили более 91 беспилотник ВСУ

За прошедшие сутки над территорией Курской области сбили более 90 украинских беспилотников различного типа. Об этом на платформе « Макс » сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, еще 25 раз украинские беспилотники атаковали область с помощью взрывных устройств. Враг также 72 раза применил артиллерию по отселенным районам.

«Пострадали пять человек. В деревне Воронок ранена 50-летняя женщина. В слободе Белой пострадал 28-летний мужчина. В селе Толпино ранена 60-летняя женщина. В селе Пушкарное пострадали 19-летняя и 20-летняя девушки», — отметил Хинштейн.

В результате атак ВСУ в селе Малое Солдатское пострадало остекление дома. В городе Рыльске повреждения получило остекление двух частных домов. В деревне Воронок пострадала крыша домовладения, заключил глава региона.

В течение прошлой ночи над территорией России сбили 223 беспилотника ВСУ, сообщали в Минобороны.