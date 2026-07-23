Над Курской областью за сутки сбили более 90 беспилотников ВСУ
Хинштейн: над Курской областью за сутки сбили более 91 беспилотник ВСУ
За прошедшие сутки над территорией Курской области сбили более 90 украинских беспилотников различного типа. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава региона Александр Хинштейн.
По его словам, еще 25 раз украинские беспилотники атаковали область с помощью взрывных устройств. Враг также 72 раза применил артиллерию по отселенным районам.
«Пострадали пять человек. В деревне Воронок ранена 50-летняя женщина. В слободе Белой пострадал 28-летний мужчина. В селе Толпино ранена 60-летняя женщина. В селе Пушкарное пострадали 19-летняя и 20-летняя девушки», — отметил Хинштейн.
В результате атак ВСУ в селе Малое Солдатское пострадало остекление дома. В городе Рыльске повреждения получило остекление двух частных домов. В деревне Воронок пострадала крыша домовладения, заключил глава региона.
В течение прошлой ночи над территорией России сбили 223 беспилотника ВСУ, сообщали в Минобороны.