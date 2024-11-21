Российские средства ПВО сбили две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации

Минобороны России сообщило о двух сбитых ракетах Storm Shadow

Средства противовоздушной обороны за прошлые сутки сбили две британские ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Средства ПВО ликвидировали две крылатые ракеты Storm Shadow британского производства», — отметили в ведомстве.

Кроме того, за сутки удалось перехватить 67 беспилотных летательных аппаратов и шесть снарядов американской РСЗО HIMARS.

В свою очередь, артиллерия, ударные беспилотники и авиация поразили скопления техники и живой силы ВСУ в 142 районах.

Депутат Алексей Чепа отмечал, что в ответ на применение ATACMS и Storm Shadow российские военные будут наносить удары не только по исключительно военным объектам поражения на территории Украины, но и по инфраструктурным.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что использование Storm Shadow влечет за собой новый виток эскалации.