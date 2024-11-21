Ответ России на удары Storm Shadow и ATACMS раскрыли в Госдуме

Депутат Чепа: Россия сменила тактику в ответ на удары Storm Shadow и ATACMS

Россия в ходе конфликта на Украине сменила тактику из-за начала ударов западными дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow вглубь территории страны. Об этом Lenta.ru сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, депутат Алексей Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что ВС России будут наносить удары не только по военным объектам поражения, но и по инфраструктурным.

«Конечно, мы поменяли тактику. Будем наносить огневое воздействие и по инфраструктурным объектам, а не только военным. Будем принимать необходимые политические усилия, чтобы эти удары вглубь России остановить», — сказал он.

Чепа добавил, что Россия будет поражать средства внедрение ракет ВСУ, у военных есть способны борьбы с ними.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал информацию о применении боевиками ВСУ британских ракет Storm Shadow по целям в глубине российской территории новой эскалацией украинского конфликта.