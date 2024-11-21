Песков: данные о применении ракет Storm Shadow по целям в РФ являются эскалацией

Информация о применении украинскими боевиками ракет Storm Shadow по целям на территории России является новой эскалацией конфликта. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Уходящая администрация США продолжает подливать масло в огонь конфликта на Украине и препятствовать его завершению», — отметил он.

Ранее стало известно, что националисты атаковали ракетами Storm Shadow Курскую область, а удар корректировали с помощью разведывательного беспилотного летательного аппарата. Боевики нацелились на территорию усадьбы князей Барятинских XIX века постройки. Она является объектом культурно-исторического значения.

ВСУ получили крылатые ракеты Storm Shadow от Великобритании. Российским военным уже удалось их захватить и изучить внутреннее устройство и принципы работы.