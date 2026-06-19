Российские средства ПВО сбили 76 беспилотников на ближнем рубеже столицы

ВСУ в очередной раз попытались организовать массированную атаку на Москву, средства ПВО сбили на ближнем рубеже 76 вражеских беспилотников. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

«Разрушений и пострадавших нет», — добавил он.

Утром в Москве вновь открылись для посетителей рынок «Садовод» и торгово-развлекательный комплекс «МЕГА Белая Дача», закрывшиеся накануне после атаки БПЛА. Представители рынка поблагодарили посетителей, подписчиков и коллег за поддержку и сплоченность.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что система противовоздушной обороны, выстроенная вокруг Москвы, демонстрирует свою эффективность. Президент Владимир Путин полностью осведомлен о картине ударов БПЛА и регулярно получает сводки, добавил он.