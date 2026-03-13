Российские спецслужбы получили доступ к телефону офицера ВСУ через поздравление

Сотрудники российских спецслужб смогли получить доступ к мобильному устройству начальника штаба 159-й отдельной мехбригады украинской армии. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в силовых структурах России.

«На вторую годовщину создания бригады офицеру ВСУ была направлена вредоносная ссылка, содержащаяся в поздравлении», — заявил собеседник журналистов.

В итоге украинский офицер заплатил крупную сумму за восстановление своего аккаунта в мессенджере и предпочел не сообщать о происшествии командованию, испугавшись проверок и преследования со стороны СБУ.

Ранее один из командиров батальона «Ваха» спецназа «Ахмат» с позывным Соболь рассказал, что военные спецназа уничтожили украинских диверсантов сил спецопераций в Харьковской области. Группе ДРГ позволили зайти на позиции ВС России, а потом, застав врасплох, нанесли удар.