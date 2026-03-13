Военные спецназа «Ахмат» ликвидировали отряд украинских диверсантов сил спецопераций в Харьковской области. Об этом заявил один из командиров батальона «Ваха» спецназа с позывным Соболь в беседе с РИА «Новости» .

«Пыталась зайти группа ДРГ, мы их обнаружили, немного запустили на нашу территорию и уничтожили. Порядка 10 человек ССО», — заявил он.

По его словам, отряд противника заметили в Харьковской области, потом командование решило пропустить его в зону, контролируемую российскими силами, и затем, застав врасплох, нанести по нему удар.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинское руководство настроено на эскалацию конфликта, поэтому боевики ВСУ продолжают атаковать российские регионы. Она отметила, что киевский режим с помощью ударов вымещает злобу за провалы на фронте.