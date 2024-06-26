Российский боец метким выстрелом из винтовки сбил FPV-дрон ВСУ

Снайперская пара из арктического соединения группировки войск «Днепр» ликвидировала в зоне проведения СВО ударный беспилотник ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Бойцы засекли вражеский объект и через пару минут точным выстрелом военный уничтожил его. Нейтрализованный БПЛА не причинил вреда технике и позициям. По данным Минобороны, снайпер сбил FPV-дрон на Херсонском направлении.

«Снайперская пара оперативно заняла позицию для стрельбы, и через пару минут точным выстрелом из винтовки ВСС ударный беспилотник был уничтожен в воздухе», — указали в оборонном ведомстве.

В МО отметили, что снайперы работают ночью и маскируются с помощью «пончо» — специальных накидок, защищающих от тепловизоров ВСУ. Военные арктической бригады адаптировались к условиям южного региона — в теплом климате меняются такие важные факторы как баллистика и скорость пули.

Ранее снайпер ВС России с позывным Фантазер ликвидировал боевика ВСУ. Telegram-канал «Тихоокеанский флот» опубликовал кадры с винтовкой военного, на которой выгравирована цитата из «Тараса Бульбы» Николая Гоголя.