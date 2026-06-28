Российские системы ПВО за день сбили 72 украинских БПЛА

Дежурные системы ПВО перехватили или уничтожили 72 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России. Об этом сообщила пресс-службы Минобороны РФ.

Отчет министерства обороны охватывает период с 8:00 до 20:00. Беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и также над акваторией Азовского моря.

За предыдущую ночь военные нейтрализовали 213 беспилотников ВСУ. Ночью украинские боевики атаковали школьные автобусы в Херсонской области. ВСУ уничтожили гражданский автотранспорт, в том числе 14 школьных автобусов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.