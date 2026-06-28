ВСУ ночью атаковали школьные автобусы в Херсонской области

Украинские боевики ночью ударили по автобусному парку в Херсонской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Он отметил, что ВСУ уничтожили гражданский автотранспорт, в том числе 14 школьных автобусов.

«Это техника, которая должна была возить детей на занятия, а жителей наших муниципалитетов по регулярным маршрутам», — подчеркнул Сальдо.

По его словам, российская сторона зафиксирует все подобные преступления, а виновные понесут ответственность за содеянное.

В ночь на 28 июня средства противовоздушной обороны нейтрализовали над регионами 213 беспилотников. Налеты БПЛА отразили в Крыму, Краснодарском крае, над акваториями Азовского и Черного морей, в Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской и других областях.