Российские системы ПВО сбили за ночь 40 дронов над регионами

Больше всего БПЛА военные ликвидировали под Белгородом — там уничтожили 17 аппаратов.

В Воронежской области перехватили 12 дронов, в Нижегородской — три, в Тамбовской — два, а в Курской — один. По данным оборонного ведомства, три беспилотника сбили над акваторией Черного моря и два — над территорией Крыма.

Ранее налет БПЛА отразили в республике утром 13 октября. Системы ПВО уничтожили за час 16 украинских дронов. Ночью военные нейтрализовали более 100 аппаратов в Астраханской, Ростовской, Белгородской областях, в Калмыкии, Крыму, над Черным и Азовским морями.

Под Ростовом-на-Дону в Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района из-за дронов выбило стекла в окнах нескольких домов. По словам губернатора Юрия Слюсаря, обошлось без пострадавших.