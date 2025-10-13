Массированную атаку БПЛА отразили в Ростовской области

Средства противовоздушной обороны прошедшей ночью отразили массированную атаку БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

Украинские дроны уничтожили и перехватили в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах.

«Пострадавших среди людей, к счастью, больше не было», — написал Слюсарь.

В Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района БПЛА повредили стекла в окнах несколько домов. Ущерб оценят с наступлением светлого времени суток.

Немногим ранее Слюсарь сообщил, что обломки украинского беспилотника упали на частных жилой дом в городе Белая Калитва.