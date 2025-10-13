Системы ПВО за ночь сбили более 100 дронов над регионами

Средства противовоздушной обороны ночью уничтожили над регионами 103 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БПЛА нейтрализовали в период с 23:00 до 7:00 по московскому времени. Больше всего беспилотников ликвидировали над Крымом — там поразили 40 аппаратов.

Над Астраханской областью перехватили 26 дронов, над Ростовской — 14, над Белгородской и в Калмыкии — по одному. Также 19 беспилотников ликвидировали над Черным морем и два — над Азовским.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил информацию о том, что военные отразили в регионе массированную атаку дронов. БПЛА уничтожили в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах.

В Белой Калитве и хуторе Полтава Чертковского района из-за беспилотников выбило стекла в окнах несколько домов. Губернатор уточнил, что обошлось без пострадавших.