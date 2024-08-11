Офицер Румянцев: ПВО России уничтожили две бомбы Hammer и 16 снарядов HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали в зоне ответственности группировки войск «Юг» две управляемые бомбы Hammer и 16 снарядов реактивной системы HIMARS. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Сергей Румянцев в беседе с РИА «Новости» .

«Средствами ПВО сбито две управляемые бомбы Hammer, 16 снарядов реактивной системы HIMARS, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot, а также 153 БПЛА», — заявил он.

Ранее российские летчики в приграничных районах Курской области поразили живую силу ВСУ и украинскую бронированную и автомобильную военную технику. Как сообщили в разведке, все задачи успешно выполнили.

Накануне появились данные, что военные России разгромили пункт временной дислокации иностранных наемников на южной окраине Суджи. Они использовали ракету с термобарической головной частью.