Минобороны показало, как вертолеты Ка-52 уничтожили живую силу ВСУ под Курском

Минобороны РФ: российские летчики поразили технику и живую силу ВСУ под Курском

Российские летчики поразили военную технику и живую силу украинской армии в приграничных районах Курской области. Об этом заявило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52 нанесли удары по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — уточнили в ведомстве.

По данным разведки, российские военные успешно выполнили все поставленные задачи. Также министерство опубликовало видео с места событий.

Накануне Минобороны сообщило, что вертолеты ВС РФ с неуправляемыми авиаракетами С-13 тоже поразили живую силу ВСУ на приграничной территории Курской области. Также уничтожили бронированную технику Украины.

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