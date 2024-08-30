Российские силы ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны за минувшую ночь ликвидировали 18 украинских беспилотников над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны .

Украинские боевики пытались атаковать российские территории беспилотниками самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено восемнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали в оборонном ведомстве.

Все 11 дронов сбили над Брянской областью. Еще четыре — над территорией Калужской области. Два беспилотника ВСУ уничтожили над Крымом и один — над Белгородской областью.

Глава Калужской области Владислав Шапша подтвердил информацию об атаке дронов. По его словам, силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ на окраине Калуги.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинских дронов пострадавших нет. В селе Петровка при сбросе взрывных устройств с БПЛА в частном доме пробило кровлю и выбило окна. Хозяин строения от медицинской помощи отказался.