Четыре беспилотника ВСУ сбили на окраине Калуги

Шапша: на окраине Калуги силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Средства противовоздушной обороны сбили украинских беспилотных летательных аппарата на окраине Калуги. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.

«На окраине Калуги сегодня утром силы ПВО уничтожили четыре беспилотника. Оперативные группы работают на местах уничтожения», — написал он.

Ранее в пятницу стало известно, что ВСУ пытались атаковать объекты дронами на территории Брянской области. Глава региона Александр Богомаз уточнял, что всего силы ПВО ликвидировали восемь вражеских БПЛА в течение часа.

В четверг Вооруженные силы России отбили массированную атаку украинских беспилотников на Кинбурнской косе. Летающие аппараты сбили с помощью дронового ружья и стрелкового оружия, а также средствами радиоэлектронной борьбы.

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Пресс-служба Минобороны

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