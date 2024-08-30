Четыре беспилотника ВСУ сбили на окраине Калуги

Шапша: на окраине Калуги силы ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ

Средства противовоздушной обороны сбили украинских беспилотных летательных аппарата на окраине Калуги. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.

«На окраине Калуги сегодня утром силы ПВО уничтожили четыре беспилотника. Оперативные группы работают на местах уничтожения», — написал он.

Ранее в пятницу стало известно, что ВСУ пытались атаковать объекты дронами на территории Брянской области. Глава региона Александр Богомаз уточнял, что всего силы ПВО ликвидировали восемь вражеских БПЛА в течение часа.

В четверг Вооруженные силы России отбили массированную атаку украинских беспилотников на Кинбурнской косе. Летающие аппараты сбили с помощью дронового ружья и стрелкового оружия, а также средствами радиоэлектронной борьбы.